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В Мінреінтеграції розповіли деталі щодо запуску єЧерги на українському кордоні

8 лютого 2024 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Мінреінтеграції розповіли деталі щодо запуску єЧерги на українському кордоні
Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Мінреінтеграції розповіли деталі про старт послуги є Черга на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, який відбудеться 12 лютого. За їхніми словами, головна мета такого проєкту потрібна для впорядкування міжнародних пасажирських перевезень для усунення черг на КПП.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Перелік КПП, де діятиме єЧерга. Джерело: Facebook

Як наголошується, мова йде виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь". За таким правилом єЧерга для автобусів діє вже на восьми пунктах пропуску з серпня минулого року. З понеділка до цього переліку буде додано ще 21 пункт пропуску:

  • Ягодин-Дорогуськ;
  • Устилуг-Зосин;
  • Угринів-Долгобичув;
  • Рава-Руська-Гребенне;
  • Краківець-Корчова;
  • Шегині-Медика;
  • Грушів-Будомєж;
  • Смільниця-Кросценко;
  • Ужгород-Вишнє Нємецьке;
  • Малий Березний-Убля;
  • Чоп-Захонь; 
  • Лужанка-Берегшурань; 
  • Дякове-Халмеу;
  • Порубне-Сірет;
  • Красноїльськ-Вікову де Сус;
  • Дяківці-Раковець; 
  • Орлівка-Ісакча; 
  • Могилів-Подільський-Отач;
  • Мамалига-Крива;
  • Маяки-Удобне-Паланка; 
  • Старокозаче-Тудора; 
  • Россошани-Брічень; 
  • Серпневе 1-Басараб’яска;
  • Сокиряни-Окниця; 
  • Малоярославець 1-Чадир-Лунга; 
  • Нові Трояни-Чадир-Лунга; 
  • Табаки-Мирне; 
  • Виноградівка-Вулканешти; 
  • Рені-Джурджулешти.
В Мінреінтеграції розповіли деталі щодо запуску єЧерги на українському кордоні
Перелік КПП, де діятиме єЧерга. Джерело: Facebook

"Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону — відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіка руху", — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. 

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков розповів, що з України близько п'ять тисяч вантажівок виїхали до Польщі після зупинення блокади на кордоні. Також стало відомо, що завтра польські аграрії знову розпочнуть перекривати низку українських КПП через новий страйк на кордоні з Польщею. 

Мінінфраструктури
Молдова
кордон
КПП
Україна
ЄС

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