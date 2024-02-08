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В Минреинтеграции рассказали детали о запуске єЧерги на украинской границе

8 февраля 2024 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минреинтеграции рассказали детали о запуске єЧерги на украинской границе
Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Минреинтеграции рассказали детали о старте услуги Очередь на границе со странами ЕС и Молдовой, которая состоится 12 февраля. По их словам, главная цель такого проекта необходима для упорядочения международных пассажирских перевозок для устранения очередей КПП.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Перечень КПП, где будет действовать єЧерга. Источник: Facebook

Как отмечается, речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай". По такому правилу єЧерга для автобусов действует уже на восьми пунктах пропуска с августа прошлого года. С понедельника в этот перечень будет добавлен еще 21 пункт пропуска:

  • Ягодин-Дорогуск;
  • Устилуг-Зосин;
  • Угринов-Долгобычев;
  • Рава-Русская-Гребенное;
  • Краковец-Корчевая;
  • Шегини-Медика;
  • Грушев-Строймеж;
  • Смельница-Кросценко;
  • Ужгород-Вышнее Немецкое;
  • Малый Березный-Убля;
  • Чоп-Захонь;
  • Лужанка-Берегшурань;
  • Дьяково-Халмеу;
  • Порубное-Сирет;
  • Красноильск-Возрастную де Сус;
  • Дьяковцы-Раковец;
  • Орловка-Исакча;
  • Могилев-Подольский-Отач;
  • Мамалыга-Крива;
  • Маяки-Удобное-Паланка;
  • Староказаче-Тудор;
  • Россошаны-Бричень;
  • Августовское 1-Бассарабяска;
  • Топоры-Окница;
  • Малоярославец 1-Чадыр-Лунга;
  • Новые Трояны-Чадыр-Лунга;
  • Табаки-Мирное;
  • Виноградовка-Вулканешты;
  • Рени-Джурджулешты.
В Минреинтеграции рассказали детали о запуске Очереди на украинской границе
Перечень КПП, где будет действовать єЧерга. Источник: Facebook

"В настоящее время мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы — соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, ранее Александр Кубраков рассказал, что из Украины около пяти тысяч грузовиков выехали в Польшу после остановки блокады на границе. Также стало известно, что завтра польские аграрии снова начнут перекрывать ряд украинских КПП из-за новой забастовки на границе с Польшей.

Мининфраструктуры
Молдова
граница
КПП
Украина
ЕС

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