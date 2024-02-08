В Минреинтеграции рассказали детали о запуске єЧерги на украинской границе
В Минреинтеграции рассказали детали о старте услуги Очередь на границе со странами ЕС и Молдовой, которая состоится 12 февраля. По их словам, главная цель такого проекта необходима для упорядочения международных пассажирских перевозок для устранения очередей КПП.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Когда заработает єЧерга на украинской границе
Как отмечается, речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай". По такому правилу єЧерга для автобусов действует уже на восьми пунктах пропуска с августа прошлого года. С понедельника в этот перечень будет добавлен еще 21 пункт пропуска:
- Ягодин-Дорогуск;
- Устилуг-Зосин;
- Угринов-Долгобычев;
- Рава-Русская-Гребенное;
- Краковец-Корчевая;
- Шегини-Медика;
- Грушев-Строймеж;
- Смельница-Кросценко;
- Ужгород-Вышнее Немецкое;
- Малый Березный-Убля;
- Чоп-Захонь;
- Лужанка-Берегшурань;
- Дьяково-Халмеу;
- Порубное-Сирет;
- Красноильск-Возрастную де Сус;
- Дьяковцы-Раковец;
- Орловка-Исакча;
- Могилев-Подольский-Отач;
- Мамалыга-Крива;
- Маяки-Удобное-Паланка;
- Староказаче-Тудор;
- Россошаны-Бричень;
- Августовское 1-Бассарабяска;
- Топоры-Окница;
- Малоярославец 1-Чадыр-Лунга;
- Новые Трояны-Чадыр-Лунга;
- Табаки-Мирное;
- Виноградовка-Вулканешты;
- Рени-Джурджулешты.
"В настоящее время мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы — соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Напомним, ранее Александр Кубраков рассказал, что из Украины около пяти тысяч грузовиков выехали в Польшу после остановки блокады на границе. Также стало известно, что завтра польские аграрии снова начнут перекрывать ряд украинских КПП из-за новой забастовки на границе с Польшей.
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