В Минреинтеграции рассказали детали о запуске єЧерги на украинской границе

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

В Минреинтеграции рассказали детали о старте услуги Очередь на границе со странами ЕС и Молдовой, которая состоится 12 февраля. По их словам, главная цель такого проекта необходима для упорядочения международных пассажирских перевозок для устранения очередей КПП.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Перечень КПП, где будет действовать єЧерга. Источник: Facebook

Как отмечается, речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай". По такому правилу єЧерга для автобусов действует уже на восьми пунктах пропуска с августа прошлого года. С понедельника в этот перечень будет добавлен еще 21 пункт пропуска:

Ягодин-Дорогуск;

Устилуг-Зосин;

Угринов-Долгобычев;

Рава-Русская-Гребенное;

Краковец-Корчевая;

Шегини-Медика;

Грушев-Строймеж;

Смельница-Кросценко;

Ужгород-Вышнее Немецкое;

Малый Березный-Убля;

Чоп-Захонь;

Лужанка-Берегшурань;

Дьяково-Халмеу;

Порубное-Сирет;

Красноильск-Возрастную де Сус;

Дьяковцы-Раковец;

Орловка-Исакча;

Могилев-Подольский-Отач;

Мамалыга-Крива;

Маяки-Удобное-Паланка;

Староказаче-Тудор;

Россошаны-Бричень;

Августовское 1-Бассарабяска;

Топоры-Окница;

Малоярославец 1-Чадыр-Лунга;

Новые Трояны-Чадыр-Лунга;

Табаки-Мирное;

Виноградовка-Вулканешты;

Рени-Джурджулешты.

Перечень КПП, где будет действовать єЧерга. Источник: Facebook

"В настоящее время мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы — соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, ранее Александр Кубраков рассказал, что из Украины около пяти тысяч грузовиков выехали в Польшу после остановки блокады на границе. Также стало известно, что завтра польские аграрии снова начнут перекрывать ряд украинских КПП из-за новой забастовки на границе с Польшей.