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Стало відомо, скільки вантажівок виїхали до Польщі після зупинення блокади на кордоні

23 січня 2024 13:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, скільки вантажівок виїхали до Польщі після зупинення блокади на кордоні
Вантажівки на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після призупинення блокади на кордоні України розпочався поступовий пропуск вантажівок у бік Польщі. Контрольні пункти відновлюють свою пропускну спроможність, і до сусідньої країни виїхало вже близько 5 тисяч вантажівок.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску "Дорогуськ — Ягодин", "Гребенне — Рава-Руська" та "Корчова — Краківець"  до Польщі вже виїхало майже 5 тисяч вантажівок. Найбільший пункт пропуску "Ягодин" вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Це показник навіть вище, ніж був до блокади. Зростає кількість вантажівок, що виїжджають через "Краківець" та "Рава-Руську", — вказав Кубраков.

Наразі, за словами міністра, триває оцінення ефективності рішення про призупинення реєстрації в єЧергу на КПП "Нижанковичі — Мальховіце". Поки що пропускний пункт не працює на всю спроможність. Кубраков зауважив, що до блокади КПП пропускав 150 порожніх вантажівок на добу.

Також міністр заявив, що проєкт угоди про спільний митний та прикордонний контроль на пунктах пропуску вже перебуває на етапі розгляду в профільному міністерстві.

Як зазначає Кубраков, Польща та Україна обговорюють створення чотирьох додаткових пунктів перетину кордону на додачу до наявних чотирнадцяти. 

Скриншот допису Кубракова
Скриншот допису Кубракова

Нагадаємо, рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове", що на кордоні України і Румунії, розблоковано. Наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

Додамо, польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Олександр Кубраков
Мінінфраструктури
Польща
кордон
КПП
Україна
черги
блокада

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