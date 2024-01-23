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Стало известно, сколько грузовиков выехали в Польшу после остановки блокады на границе

23 января 2024 13:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, сколько грузовиков выехали в Польшу после остановки блокады на границе
Грузовики на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

После приостановки блокады на границе Украины начался постепенный пропуск грузовиков в сторону Польши. К, и в соседнюю страну выехало уже около 5 тысяч грузовиков.

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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"После приостановки блокады 17 января трех пунктов пропуска "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская" и "Корчева — Краковец" в Польшу уже выехало почти 5 тысяч грузовиков. Наибольший пункт пропуска "Ягодин" уже восстановил свою пропускную способность на уровне 600 грузовиков в сутки, это показатель даже выше, чем был до блокады, увеличивается количество грузовиков, выезжающих через "Краковец" и "Рава-Русскую", — указал Кубраков.

В настоящее время, по словам министра, продолжается оценка эффективности решения о приостановлении регистрации в єЧергу на КПП "Нижанковичи — Мальховице". Пока что пропускной пункт не работает на всю способность. Кубраков отметил, что до блокады, КПП пропускал 150 пустых грузовиков в сутки.

Также министр заявил, что проект соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле на пунктах пропуска уже находится на этапе рассмотрения в профильном министерстве.

Как указывает Кубраков, Польша и Украина обсуждают создание четырех дополнительных пунктов пересечения границы в дополнение к имеющимся четырнадцати.

Скриншот сообщения Кубракова
Скриншот поста Кубракова

Напомним, движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе Украины и Румынии разблокировано. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Добавим, польские перевозчики прекратили акцию протеста, которая началась в ноябре и включала блокаду движения грузовиков. Возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Александр Кубраков
Мининфраструктуры
Польша
граница
КПП
Украина
очереди
блокада

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