В Румунії фермери розблокували рух фур на одному з пропускних пунктів з Україною
Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове", що на кордоні України і Румунії, розблоковано. Наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Румунські фермери розблокували кордон
"Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу", — повідомили прикордонники.
Також в ДПСУ повідомили, що наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.
Також зазначили, що наразі на виїзд з України очікує 634 вантажівки, на в’їзд в Україну — 30 вантажівок.
Раніше ми повідомляли, що в Румунії переговори фермерів-протестувальників з урядом країни провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.
Нагадуємо, що румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".
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