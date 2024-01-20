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В Румунії фермери розблокували рух фур на одному з пропускних пунктів з Україною

20 січня 2024 15:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Румунії фермери розблокували рух фур на одному з пропускних пунктів з Україною
Вантажівки на кордоні. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове", що на кордоні України і Румунії, розблоковано. Наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Румунські фермери розблокували кордон

"Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу", — повідомили прикордонники.

Також в ДПСУ повідомили, що наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

Також зазначили, що наразі на виїзд з України очікує 634 вантажівки, на в’їзд в Україну — 30 вантажівок. 

Раніше ми повідомляли, що в Румунії переговори фермерів-протестувальників з урядом країни провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.

Нагадуємо, що румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

кордон
Україна
прикордонники
вантажівки
Румунія

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