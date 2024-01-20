В Румунії фермери розблокували рух фур на одному з пропускних пунктів з Україною

Вантажівки на кордоні. Фото: Reuters

Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове", що на кордоні України і Румунії, розблоковано. Наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Румунські фермери розблокували кордон

"Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу", — повідомили прикордонники.

Також в ДПСУ повідомили, що наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

Також зазначили, що наразі на виїзд з України очікує 634 вантажівки, на в’їзд в Україну — 30 вантажівок.

Раніше ми повідомляли, що в Румунії переговори фермерів-протестувальників з урядом країни провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.

Нагадуємо, що румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".