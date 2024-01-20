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В Румынии фермеры разблокировали движение фур на одном из пропускных пунктов с Украиной

20 января 2024 15:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Румынии фермеры разблокировали движение фур на одном из пропускных пунктов с Украиной
Грузовики на границе. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе Украины и Румынии разблокировано. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Румынские фермеры разблокировали границу

"Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков в направлении пункта пропуска "Халмеу", — сообщили пограничники.

Также в ГПСУ сообщили, что в настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме

Также отметили, что сейчас выезда из Украины ожидают 634 грузовика, въезд в Украину — 30 грузовиков.

Ранее мы сообщали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

Напомним, что румынские фермеры вновь заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

граница
Украина
пограничники
грузовики
Румуния

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