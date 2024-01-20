В Румынии фермеры разблокировали движение фур на одном из пропускных пунктов с Украиной
Движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе Украины и Румынии разблокировано. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Румынские фермеры разблокировали границу
"Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков в направлении пункта пропуска "Халмеу", — сообщили пограничники.
Также в ГПСУ сообщили, что в настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме
Также отметили, что сейчас выезда из Украины ожидают 634 грузовика, въезд в Украину — 30 грузовиков.
Ранее мы сообщали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.
Напомним, что румынские фермеры вновь заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".
Читайте Новини.LIVE!