В Мінекономіки заявили, що страйки польських фермерів завдали збитків економіці України

Польські фермери на страйку. Фото ілюстративне: PAP

Блокування кордону польськими фермерами завдало суттєвої шкоди українській промисловості. Терміни виробництва іноземних замовлень на експорт були протерміновані, внаслідок чого постачання були зірвані, завдавши удару по економіці.

Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в етері телеканалу "Ми-Україна".

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За словами політика, переважна більшість таких товарів — запчастини та меблі.

"Чимало виробників знаходяться на заході України, і мають контракти з європейськими компаніями. Непередбачуваність роботи кордону призводила до того, що ці контракти зривалися і не укладалися нові. Цей негативний вплив становить сотні мільйонів доларів, якщо ми беремо до уваги ще протести польських перевізників", — сказав він.

Ситуація на кордоні з Польщею — остання інформація

Нагадаємо, в понеділок, 29 квітня, польські фермери розблокували найбільший КПП на кордоні з Польщею "Рава-Руська — Гребенне", чим припинили блокаду кордону.

Проте, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, мітингарі лишили один нюанс стосовно деблокади: вони не пропускатимуть вантажівки, які перевозять зернові культури, тільки якщо це не транзит через Польщу.

Також раніше ми писали, що на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин-Устилуг" стався скандал, коли польські митники заблокували виїзд українцям, які транспортували автівки для ЗСУ та мали відповідні документи.