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В Минэкономики заявили, что забастовки польских фермеров нанесли ущерб экономике Украины

30 апреля 2024 20:26
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Илья Рябинин
редактор
В Минэкономики заявили, что забастовки польских фермеров нанесли ущерб экономике Украины
Польские фермеры на забастовке. Фото иллюстративное: PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Блокирование границы польскими фермерами нанесло существенный ущерб украинской промышленности. Сроки производства иностранных заказов на экспорт были просрочены, в результате чего поставки были сорваны, нанеся удар по экономике.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телеканала "Ми-Україна".

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По словам политика, большинство таких товаров — запчасти и мебель.

"Многие производители находятся на западе Украины, и имеют контракты с европейскими компаниями. Непредсказуемость работы границы приводила к тому, что эти контракты срывались и не заключались новые. Это негативное влияние составляет сотни миллионов долларов, если мы принимаем во внимание еще протесты польских перевозчиков", — сказал он.

Ситуация на границе с Польшей — последняя информация

Напомним, в понедельник, 29 апреля, польские фермеры разблокировали крупнейший КПП на границе с Польшей "Рава-Русская-Гребенне", чем прекратили блокаду границы.

Однако, по словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, митингующие оставили нюанс касательно деблокады: они не будут пропускать грузовики, которые перевозят зерновые культуры, только если это не транзит через Польшу.

Также ранее мы писали, что на границе с Польшей на пункте пропуска "Зосин-Устилуг" разразился скандал, когда польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые транспортировали автомобили для ВСУ и имели соответствующие документы.

убытки
Минэкономики
Польша
промышленность
Украина
экономика
экспорт

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