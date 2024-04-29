Польські фермери розблокували всі КПП на кордоні з Україною — в ДПСУ розповіли про нюанс

Черга з фур на кордоні з Польщею. Фото ілюстративне: PAP

Після низки довгих перемовин, польські фермери-страйкарі нарешті розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Проте мітингарі лишили один нюанс стосовно деблокади українських КПП стосовно української агропродукції.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телеканалу "Ми-Україна".

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За його словами, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які перевозять зернові культури. Цей вид вантажу, як сказав речник, може слідувати по території Польщі виключно транзитом.

"Ми отримали цю інформацію від наших польських колег, а вони — безпосередньо від фермерів. Я думаю, вони ще якось зможуть проконтролювати, аби не пропускати в цьому напрямку виключно такі вантажі, якщо тільки їхнє розвантаження не здійснюватиметься у Польщі", — сказав Демченко.

Страйки на кордоні з Польщею — остання інформація

Нагадаємо, в понеділок, 29 квітня, польські фермери розблокували найбільший КПП на кордоні з Польщею "Рава-Руська-Гребенне".

Раніше ми писали, що на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин-Устилуг" стався скандал. Польські митники заблокували виїзд українцям, які транспортували автівки для ЗСУ та мали відповідні документи.

Крім того, у Європейській комісії обговорюють запровадження GPS-трекерів для українських перевізників, які в’їжджають до Польщі.