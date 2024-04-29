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Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной — в ГПСУ рассказали о нюансе

29 апреля 2024 20:10
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Илья Рябинин
редактор
Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной — в ГПСУ рассказали о нюансе
Очередь из фур на границе с Польшей. Фото иллюстративное: PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

После ряда долгих переговоров польские бастующие фермеры наконец разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. Однако митингующие оставили один нюанс по поводу деблокады украинских КПП относительно украинской агропродукции.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Ми-Україна".

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Условие снятия блокады границы с Польшей

По его словам, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перевозящие зерновые культуры. Этот вид груза, как сказал спикер, может следовать по территории Польши исключительно транзитом.

"Мы получили эту информацию от наших польских коллег, а они — непосредственно от фермеров. Я думаю, они еще как-то смогут проконтролировать, чтобы не пропускать в этом направлении исключительно такие грузы, если только их разгрузка не будет производиться в Польше", — сказал Демченко.

Забастовки на границе с Польшей — последняя информация

Напомним, в понедельник, 29 апреля, польские фермеры разблокировали крупнейший КПП на границе с Польшей "Рава-Русская — Гребенное".

Ранее мы писали, что на границе с Польшей на пункте пропуска "Зосин — Устилуг" произошел скандал. Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые транспортировали автомобили для ВСУ и имели соответствующие документы.

Кроме того, в Европейской комиссии обсуждают введение GPS-трекеров для въезжающих в Польшу украинских перевозчиков.

Польша
граница
КПП
Украина
блокада

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