В мережу потрапив зміст таємного документа МЗС Росії — що задумав Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото ілюстративне: REUTERS/Olga Maltseva

Міністерство закордонних прав Росії за ініціативою голови дипвідомства, Сергія Лаврова, розробляє плани щодо ослаблення західних союзників Києва, включаючи США. Таким чином Кремль використовує напад на Україну для формування глобального порядку, вільного "від американського домінування".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post за матеріалами отриманого виданням секретного документа дипломатичного відомства РФ від європейських спецслужб.

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В одному з пунктів доповнень документа, дипвідомство закликає до проведення "наступальної інформкампанії" та інших заходів, які охоплюють "військово-політичну, торговельно-економічну та інформаційно-психологічну сфери", проти "коаліції недружніх країн" у чолі зі США.

"Нам необхідно продовжувати коригувати наш підхід до відносин з недружніми державами. Важливо створити механізм пошуку вразливих місць у їхній зовнішній та внутрішній політиці з метою вироблення практичних кроків щодо ослаблення противників Росії", — йдеться у документі.

Академік Володимир Жарихін закликав РФ "продовжувати сприяти приходу до влади ізоляціоністських правих сил в США", "сприяти дестабілізації країн Латинської Америки та приходу до влади екстремістських сил", а також впливати на "відновлення суверенітету європейських країн шляхом підтримки партій, незадоволених економічним тиском з боку США".

На думку журналістів видання, документ такого рангу під грифом "цілком таємно" вперше офіційно підтверджує те, що, на думку багатьох урядовців Кремля, перетворилося на гібридну війну проти Заходу.

Росія використовує Україну, як "кінець гегемонії США"

Російський опозиціонер та публіцист Михайло Ходорковський. Джерело: Михайло Ходорковський/Facebook

Також у документі йдеться, що результат війни з Україною "значною мірою визначить контури майбутнього світового порядку". Це виступає очевидною вказівкою ​​на те, що Кремль вважає результат війни з Україною нерозривно пов'язаним зі своєю здатністю нав'язувати свою волю усьому світу.

На думку медійників, Москва намагається вплинути на розв'язання війни США та Китаєм через Тайвань, аби зблизитись з Піднебесною, та "загострити ситуацію на Близькому Сході навколо Ізраїлю, Ірану та Сирії, щоб відвернути увагу США від проблем цього регіону". Урядовці країн Заходу заявили виданню, що Росія посилює свою пропаганду та кампанії впливу, аби підірвати підтримку України, та створити новий глобальний розкол. Щоправда, відгукнулася російська пропаганда у меншості країн Близького Сходу, Африки, Латинської Америки та Азії.

Водночас за словами, російського опозиціонера Михайла Ходорковського, розкол в Конгресі щодо надання Україні більшої кількості зброї, полегшило Росії завдання у прямому інформаційному тиску на Вашингтон.

"Американці вважають, оскільки вони не беруть безпосередньої участі у війні в Україні, то будь-які втрати — це не їхні втрати. Це абсолютне непорозуміння", — сказав опозиціонер, та додав, що поразка України означає, що тоді будь-яка країна не боятиметься диктувати свої умови Вашингтону, а витрати Штатів продовжуватимуть зростати.

Нагадаємо, раніше конгресмени закликали терміново внести на розгляд пакет із допомогою для України та Ізраїлю.

Також ми писали про те, що голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня.