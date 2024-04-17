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В сеть попало содержание тайного документа МИД России — что задумал Лавров

17 апреля 2024 21:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В сеть попало содержание тайного документа МИД России — что задумал Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото иллюстративное: REUTERS/Olga Maltseva
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство иностранных прав России по инициативе главы дипведомства, Сергея Лаврова, разрабатывает планы по ослаблению западных союзников Киева, включая США. Таким образом, Кремль использует нападение на Украину для формирования глобального порядка, свободного "от американского доминирования".

Об этом говорится в материале The Washington Post по материалам полученного изданием секретного документа дипломатического ведомства РФ от европейских спецслужб.

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Что задумал Лавров

В одном из пунктов дополнений документа дипведомство призывает к проведению "наступательной информкампании" и других мероприятий, охватывающих "военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы", против "коалиции недружественных стран" во главе с США.

"Нам необходимо продолжать корректировать наш подход к отношениям с недружественными государствами. Важно создать механизм поиска уязвимых мест в их внешней и внутренней политике с целью выработки практических шагов по ослаблению противников России", — говорится в документе.

Академик Владимир Жарихин призвал РФ "продолжать способствовать приходу к власти изоляционистских правых сил в США", "способствовать дестабилизации стран Латинской Америки и приходу к власти экстремистских сил", а также влиять на "восстановление суверенитета европейских стран путем поддержки партий, недовольных экономическим давлением со стороны США».

По мнению журналистов издания, документ такого ранга под грифом "совершенно секретно" впервые официально подтверждает то, что, по мнению многих чиновников Кремля, превратилось в гибридную войну против Запада.

Россия использует Украину как "конец гегемонии США"

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Российский оппозиционер и публицист Михаил Ходорковский. Источник: Михаил Ходорковский/Facebook

Также в документе говорится, что исход войны с Украиной "в значительной степени определит контуры будущего мирового порядка". Это выступает очевидным указанием на то, что Кремль считает результат войны с Украиной неразрывно связанным со своей способностью навязывать свою волю всему миру.

По мнению медийщиков, Москва пытается повлиять на развязывание войны США и Китаем через Тайвань, чтобы сблизиться с Поднебесной, и "обострить ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Израиля, Ирана и Сирии, чтобы отвлечь США от проблем этого региона". Чиновники стран Запада заявили изданию, что Россия усиливает свою пропаганду и кампании влияния, чтобы взорвать поддержку Украины и создать новый глобальный раскол. Правда, отозвалась российская пропаганда в меньшинстве стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии.

В то же время, по словам российского оппозиционера Михаила Ходорковского, раскол в Конгрессе относительно предоставления Украине большего количества оружия, облегчил России задачу в прямом информационном давлении на Вашингтон.

"Американцы считают, поскольку они не принимают непосредственного участия в войне в Украине, то любые потери — это не их потери. Это абсолютное недоразумение", — сказал оппозиционер, и добавил, что поражение Украины означает, что тогда какая угодно страна не будет бояться диктовать свои условия Вашингтону, а расходы Штатов будут расти.

Напомним, ранее конгрессмены призвали срочно внести на рассмотрение пакет с помощью Украине и Израилю.

Также мы писали о том, что глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе.

США
Иран
Киев
Израиль
Китай
Сирия
Украина
война в Украине
Россия

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