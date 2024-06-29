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В команді Трампа розповіли про його плани щодо кліматичної угоди

29 червня 2024 22:19
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Дмитро Галушка
Редактор
Трамп вийде з кліматичної угоди
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір вивести свою країну з важливої кліматичної угоди. До цього роками готувалися консервативні кола американського політикуму.

Про це повідомляє Politico у суботу, 29 червня.

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Трамп вийде з кліматичної угоди

Американські консерватори роками готували підґрунтя для того, щоб Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, коли повернеться до влади.

Для цього розробляється низка указів, які Трамп повинен швидко підписати у разі повернення в Білий дім.

Речниця передвиборчої кампанії Трампа Керолайн Лівітт підтвердила, що такі наміри у Трампа є.

"Так, він сказав, що буде", — відповіла Лівітт.

Нагадаємо, після дебатів у Сполучених Штатах Америки між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом заговорили про можливість заміни одного з них на іншого. Йдеться про Джо Байдена.

Згодом Байден визнав, що його виступ під час дебатів з Трампом був досить слабким. Однак американський лідер переконаний, що точно знає, як виконувати свою роботу на цьому високому посту.

США
вибори
клімат
Дональд Трамп
договір
президент

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