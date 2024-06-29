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В команде Трампа рассказали о его планах по климатическому соглашению

29 июня 2024 22:19
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Трамп выйдет из климатического соглашения
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен вывести свою страну из важного климатического соглашения. К этому годам готовились консервативные круги американского политикума.

Об этом сообщает Politico в субботу, 29 июня.

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Трамп выйдет из климатического соглашения

Американские консерваторы годами готовили основу для того, чтобы Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, когда вернется к власти.

Для этого разрабатывается ряд указов, которые Трамп должен быстро подписать при возвращении в Белый дом.

Представительница предвыборной кампании Трампа Кэролайн Ливитт подтвердила, что такие намерения у Трампа есть.

"Да, он сказал, что будет", — ответила Ливитт.

Напомним, после дебатов в Соединенных Штатах Америки между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом заговорили о возможности замены одного из них другим. Речь идет о Джо Байдене.

Впоследствии Байден признал, что его выступление во время дебатов с Трампом было достаточно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на этом высоком посту.

США
выборы
климат
Дональд Трамп
договор
президент

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