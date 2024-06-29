В команде Трампа рассказали о его планах по климатическому соглашению
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен вывести свою страну из важного климатического соглашения. К этому годам готовились консервативные круги американского политикума.
Об этом сообщает Politico в субботу, 29 июня.
Трамп выйдет из климатического соглашения
Американские консерваторы годами готовили основу для того, чтобы Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, когда вернется к власти.
Для этого разрабатывается ряд указов, которые Трамп должен быстро подписать при возвращении в Белый дом.
Представительница предвыборной кампании Трампа Кэролайн Ливитт подтвердила, что такие намерения у Трампа есть.
"Да, он сказал, что будет", — ответила Ливитт.
Напомним, после дебатов в Соединенных Штатах Америки между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом заговорили о возможности замены одного из них другим. Речь идет о Джо Байдене.
Впоследствии Байден признал, что его выступление во время дебатов с Трампом было достаточно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на этом высоком посту.
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