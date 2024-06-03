Кадрові зміни в Кабміні — з'являться нові міністри

Засідання Кабміну. Фото : УНІАН

В Кабінеті міністрів України цього тижня може відбутися низка призначень, згідно з майбутніми кадровими змінами. Таким чином може бути призначено нових міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українському уряді у понеділок, 3 червня.

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Як заявили співрозмовники видання, очільником новоствореного Міністерства регіональної політики може бути призначено заступника глави Офісу Президента Олексія Кулебу. Його місце може отримати чинний глава Закарпатської ОВА Віктор Микита. Свою посаду, ймовірно, Кулеба поєднуватиме зі статусом віцепрем'єра.

Таку ж посаду, як повідомляється, може отримати, ймовірний новий глава Мінінфраструктури, очільник "Нафтогазу України" Олексій Чернишов. Хоча раніше, як повідомили джерела видання, головним фаворитом на цю посаду був міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Вакансії від Кабміну, як зауважили джерела видання, уряд планує провести до старту Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні. Хоча самі призначення можуть статися 4-6 червня. Втім, як додають, остаточне рішення ухвалять сьогодні ввечері на нараді парламенту, партії "Слуга народу" та президента України.

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, за що того дня проголосували 272 народних обранці.

За словами політика, на засідання фракції та комітету його не запросили та рішення про звільнення з ним не обговорювали.