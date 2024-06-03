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В Кабмине готовят ряд кадровых изменений — сколько новых министров появится

3 июня 2024 16:56
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Илья Рябинин
редактор
Кадровые изменения в Кабмине – появятся новые министры
Заседание Кабмина. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кабинете министров Украины на этой неделе может пройти ряд назначений согласно предстоящим кадровым изменениям. Таким образом, могут быть назначены новые министры инфраструктуры и региональной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве в понедельник, 3 июня.

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Как заявили собеседники издания, главой вновь созданного Министерства региональной политики могут назначить заместителя главы Офиса Президента Алексея Кулебу. Его место может получить действующий глава Закарпатской ОВ Виктор Никита. Свою должность, вероятно, Кулеба будет совмещать со статусом вице-премьера.

Такую же должность, как сообщается, может получить, вероятный новый глава Мининфраструктуры, директор "Нафтогаз України" Алексей Чернышов. Хотя раньше, как сообщили источники издания, главным фаворитом на этот пост был министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Вакансии от Кабмина, как отметили источники, правительство планирует провести до старта Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 11-12 июня в Берлине. Хотя сами назначения могут пройти 4-6 июня. Впрочем, как добавляют, окончательное решение будет принято сегодня вечером на совещании парламента, партии "Слуга народа" и президента Украины.

Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, за что в тот день проголосовали 272 народных избранника.

По словам политика, на заседание фракции и комитета его не пригласили и решение об увольнении с ним не обсуждали.

Украина
Кабинет министров
кадровые изменения
Нафтогаз
правительство

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