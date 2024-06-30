Ізраїль готовий до військових дій проти Лівану, попри заяву Ірану

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. Фото: PAP

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац прокоментував заяву Ірану щодо "війни на знищення" у випадку атаки на Ліван. Він назвав, коли країна застосує воєнну силу.

Про це Ісраель Кац заявив у соцмережі X

Читайте також:

Заява Ізраїлю

За словами Каца, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, якщо угрупування "Хезболла" й далі обстрілюватиме ізраїльську територію.

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка: якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок", — заявив він.

Міністр наголосив, що "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".

Допис Каца. Фото: скриншот

Нагадаємо, представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй зробило заяву щодо "війни на знищення". Там наголосили, що вона розпочнеться у разі початку бойових дій Ізраїлю проти Лівану.

Раніше бойовики терористичного ліванського угруповання "Хезболла" атакували громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю. Для обстрілу вони використовували ракети. На місці ударів сталася масштабна пожежа.