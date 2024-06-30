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В Израиле отреагировали на заявление Ирана о войне на уничтожение

30 июня 2024 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль готов к военным действиям против Ливана, несмотря на заявление Ирана
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал заявление Ирана по поводу "войны на уничтожение" в случае атаки на Ливан. Он назвал, когда страна применит военную силу.

Об этом Исраэль Кац заявил в соцсети X

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По словам Каца, Израиль готов применить военную силу против Ливана, если группировка "Хезболла" будет и дальше обстреливать израильскую территорию.

"Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки "Хезболлы" из Ливана. Мой ответ Ирану четкий: если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома", — заявил он.

Министр отметил, что "режим, угрожающий уничтожением, заслуживает уничтожения".

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Пост Каца. Фото: скриншот

Напомним, представительство Ирана в Организации Объединенных Наций сделало заявление по поводу "войны на уничтожение". Там подчеркнули, что она начнется в случае начала боевых действий Израиля против Ливана.

Ранее боевики террористической ливанской группировки "Хезболла" атаковали громады Барам и Ирион на севере Израиля. Для обстрелов они использовали ракеты. На месте ударов произошел масштабный пожар.

Иран
Израиль
война
МИД
Ливан

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