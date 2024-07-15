Італія планує відновити ядерну енергетику після 35 років закриття останньої АЕС

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Yves Herman

Уряд прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні планує відновити ядерну енергетику в країні. Намір оголошено після 35 років з моменту закриття останньої атомної електростанції.

Про це повідомляє Financial Times.

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Міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пічетто Фратін заявив, що країна планує запровадити законодавство, яке дозволить інвестувати в малі модульні ядерні реактори, що можуть бути введені в експлуатацію протягом десяти років.

Він наголосив, що до 2050 року на атомну енергетику має припадати щонайменше 11% загального споживання електроенергії в країні. За його словами, Італія прагне зменшити свою залежність від імпортованого викопного палива.

"Щоб мати гарантію безперервного постачання чистої енергії, ми повинні ввести квоту на ядерну енергію", — сказав Пічетто Фратін.

Італія збудувала чотири атомні електростанції у 1960-х і 70-х роках і мала плани на розширення своїх ядерних потужностей. Проте після Чорнобильської катастрофи італійці національним референдумом з великою більшістю голосів проголосували за припинення субсидій на розробку нових реакторів. Остання атомна електростанція в країні була закрита у 1990 році.

А 20 років потому тодішній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі намагався перезапустити ядерну програму Італії. Він ухвалив новий закон та уклав контракти на будівництво нових реакторів. Однак його ініціатива була зірвана результатами референдуму 2011 року, на якому понад 90% виборців відхилили цей план.

У нещодавньому опитуванні, проведеному на замовлення провідної італійської екологічної організації Legambiente, 75% з 1000 респондентів висловили сумніви щодо того, що ядерна енергетика є рішенням для енергетичних проблем Італії, а 25% висловили категоричний протест з міркувань безпеки. Однак 37% відповідали, що ядерна енергетика може допомогти Італії, якщо технології стануть безпечнішими.

Пічетто Фратін висловив переконаність, що історичну "огиду" італійців до ядерної енергетики можна подолати, враховуючи, що нові технології мають різні рівні безпеки і приносять користь сім'ям і підприємствам.

За його словами, Італія також стурбована надмірною залежністю від сонячних панелей, які здебільшого виробляються в Китаї.

"Сонячні панелі на наших пагорбах, які є місцем для туристів, не завжди приємні", — сказав міністр.

Пічетто Фратін зазначив, що малі атомні електростанції є більш ефективними, оскільки для виробництва 300 МВт потрібно лише чотири гектари землі, що становить лише малу частку землі, необхідної для сонячних парків.

Нагадаємо, 12 липня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Джорджею Мелоні. Вони обговорили ключові потреби України, зокрема в системах ППО.

Раніше стало відомо, що Італія надасть Україні дев'ятий пакет військової допомоги. Наразі повний перелік озброєння засекречений.