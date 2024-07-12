Зустріч Зеленського та Мелоні у Вашингтоні - про що говорили

Зеленський зустрівся із Мелоні у Вашингтоні й обговорили ППО для України
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 липня, провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили ключові потреби України, зокрема, в системах ППО.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський та Мелоні зустрілися у США
"У Вашингтоні провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Поінформував про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст", — йдеться у повідомленні.
Український лідер обговорив з нею наші ключові потреби, зокрема, протиповітряну оборону.
Він подякував Італії за визначення обороноздатності та відбудови України пріоритетними питаннями в G7 цього року.
Раніше Зеленський за підсумками Саміту НАТО у Вашингтоні висловив впевненість, що наступним кроком має бути запрошення України до Альянсу, а потім і повноцінне членство держави.
Також Зеленський емоційно відреагував на допомогу від США, до якої увійшли нові системи ППО.
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