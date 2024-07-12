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Зеленський зустрівся із Мелоні у Вашингтоні й обговорили ППО для України

12 липня 2024 10:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Зустріч Зеленського та Мелоні у Вашингтоні - про що говорили
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 липня, провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили ключові потреби України, зокрема, в системах ППО.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"У Вашингтоні провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Поінформував про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст", — йдеться у повідомленні.

Український лідер обговорив з нею наші ключові потреби, зокрема, протиповітряну оборону.

Він подякував Італії за визначення обороноздатності та відбудови України пріоритетними питаннями в G7 цього року.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський за підсумками Саміту НАТО у Вашингтоні висловив впевненість, що наступним кроком має бути запрошення України до Альянсу, а потім і повноцінне членство держави. 

Також Зеленський емоційно відреагував на допомогу від США, до якої увійшли нові системи ППО.

Володимир Зеленський Італія військова допомога ППО Джорджа Мелоні війна в Україні Саміт НАТО у Вашингтоні

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