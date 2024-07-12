Встреча Зеленского и Мэлони в Вашингтоне - о чем говорили

Владимир Зеленский и Джордж Мелони. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 июля, провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Они обсудили ключевые потребности Украины, в частности, в системах ПВО.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"В Вашингтоне провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Проинформировал о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов", — говорится в сообщении.

Украинский лидер обсудил с ней наши ключевые потребности, в частности противовоздушную оборону.

Он поблагодарил Италию за определение обороноспособности и восстановления Украины приоритетными вопросами в G7 в этом году.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский по итогам саммита НАТО в Вашингтоне выразил уверенность, что следующим шагом должно быть приглашение Украины в Альянс, а затем и полноценное членство государства.

Также Зеленский эмоционально отреагировал на помощь от США, в которую вошли новые системы ПВО.