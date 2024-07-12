Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский встретился с Мелони в Вашингтоне и обсудили ПВО для Украины arrow

Зеленский встретился с Мелони в Вашингтоне и обсудили ПВО для Украины

12 июля 2024 10:21
Евгения Брюховецкая - редактор
Встреча Зеленского и Мэлони в Вашингтоне - о чем говорили
Владимир Зеленский и Джордж Мелони. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 июля, провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Они обсудили ключевые потребности Украины, в частности, в системах ПВО.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский и Мэлони встретились в США

"В Вашингтоне провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Проинформировал о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов", — говорится в сообщении.

Украинский лидер обсудил с ней наши ключевые потребности, в частности противовоздушную оборону.

Он поблагодарил Италию за определение обороноспособности и восстановления Украины приоритетными вопросами в G7 в этом году.

null
Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский по итогам саммита НАТО в Вашингтоне выразил уверенность, что следующим шагом должно быть приглашение Украины в Альянс, а затем и полноценное членство государства.

Также Зеленский эмоционально отреагировал на помощь от США, в которую вошли новые системы ПВО.

Владимир Зеленский Италия военная помощь ПВО Джорджа Мелони война в Украине Саммит НАТО в Вашингтоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля