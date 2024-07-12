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Запрошення до НАТО, а потім членство — Зеленський про підсумки саміту у Вашингтоні

12 липня 2024 04:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Зеленський розповів наскільки Україна близька до вступу до НАТО і що зараз потрібно Україні
Президенти США та України під час підписання Українського договору. Фото: Офіс президента України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час Вашингтонського саміту НАТО на честь 75-річчя створення оборонного Альянсу, президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що наступним кроком має бути запрошення України до НАТО, а потім і повноцінне членство держави. Зараз, за його словами, треба вибити російських окупантів з України, а для цього треба більше систем ППО від західних партнерів.

Про це 11 липня, у четвер повідомляє "Європейська правда".

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Враження Зеленського за підсумками саміту НАТО

На пресконференції з Генеральним секретарем ООН Єнсом Столтенбергом президент України зазначив, що зовсім не розчарований результатами саміту.  

"Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство", – сказав Зеленський.

Він акцентував, що зараз є більш важливі цілі — коли триває російська агресія важко говорити про успіх.

"Ми бачимо успіх сьогодні в тому, що більше систем ППО прибудуть в Україну якомога швидше. Ми очікуємо сильних кроків від сильних людей. Успіхом буде Україна в НАТО", – сказав він

Нагадаємо, що під час Вашингтонського саміту НАТО Україна підписала договір про всебічну підтримку Європейського союзу та ще 21 держави. Підписанти зобов'язуються підтримувати Україну до моменту її вступу до НАТО та ЄС.

А ще стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів на системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння для ЗСУ.

Володимир Зеленський НАТО ППО війна в Україні

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