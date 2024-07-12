Зеленский рассказал, насколько Украина близка к вступлению в НАТО и что сейчас нужно Украине

Президенты США и Украины на подписании Украинского договора. Фото: Офис президента Украины

Во время Вашингтонского саммита НАТО в честь 75-летия создания оборонного Альянса президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что следующим шагом должно быть приглашение Украины в НАТО, а затем и полноценное членство государства. Сейчас, по его словам, нужно выбить российских окупантов из Украины, а для этого нужно больше систем ПВО от западных партнеров.

Об этом 11 июля, в четверг сообщает "Европейская правда".

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На пресс-конференции с Генеральным секретарем ООН Йенсом Столтенбергом президент Украины отметил, что совсем не разочарован результатами саммита.

"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", – сказал Зеленский.

Он акцентировал, что сейчас есть более важные цели — когда идет российская агрессия, трудно говорить об успехе.

"Мы видим успех сегодня в том, что больше систем ПВО прибудут в Украину как можно скорее. Мы ожидаем сильных шагов от сильных людей. Успехом будет Украина в НАТО", – сказал он.

Напомним, что во время Вашингтонского саммита НАТО Украина подписала договор о всесторонней поддержке Европейского союза и еще 21 государства. Подписанты обязуются поддерживать Украину до ее вступления в НАТО и ЕС.

А еще стало известно, что США выделили поддержки около 225 миллионов долларов на системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение для ВСУ.