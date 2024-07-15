Италия планирует восстановить ядерную энергетику после 35 лет закрытия последней АЭС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: REUTERS/Yves Herman

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мэлони планирует восстановить ядерную энергетику в стране. Намерение объявлено после 35 лет с момента закрытия последней атомной электростанции.

Об этом сообщает Financial Times.

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Министр окружающей среды и энергетической Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пичетто Фратин заявил, что страна планирует ввести законодательство, которое позволит инвестировать в малые модульные ядерные реакторы, которые могут быть введены в эксплуатацию в течение десяти лет.

Он отметил, что к 2050 году на атомную энергетику должно приходиться не менее 11% общего потребления электроэнергии в стране. По его словам, Италия стремится снизить свою зависимость от импортированного ископаемого топлива.

"Чтобы иметь гарантию непрерывной поставки чистой энергии, мы должны ввести квоту на ядерную энергию", — сказал Пичетто Фратин.

Италия построила четыре атомных электростанции в 1960-х и 70-х годах и имела планы по расширению своих ядерных мощностей. Однако после Чернобыльской катастрофы итальянцы национальным референдумом с большинством голосов проголосовали за прекращение субсидий на разработку новых реакторов. Последняя атомная электростанция в стране была закрыта в 1990 году.

А 20 лет спустя тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони пытался перезапустить ядерную программу Италии. Он принял новый закон и заключил контракты на строительство новых реакторов. Однако его инициатива была сорвана результатами референдума 2011 года, на котором более 90% избирателей отклонили этот план.

В недавнем опросе, проведенном по заказу итальянской экологической организации Legambiente, 75% из 1000 респондентов выразили сомнения относительно того, что ядерная энергетика является решением для энергетических проблем Италии, а 25% выразили категорический протест по соображениям безопасности. Однако 37% отвечали, что ядерная энергетика может помочь Италии, если технологии станут более безопасными.

Пичетто Фратин выразил убежденность, что историческое "отвращение" итальянцев к ядерной энергетике можно преодолеть, учитывая, что новые технологии имеют разные уровни безопасности и приносят пользу семьям и предприятиям.

По его словам, Италия также обеспокоена чрезмерной зависимостью от солнечных панелей, которые в основном производятся в Китае.

"Солнечные панели на наших холмах, которые являются местом для туристов, не всегда приятны", — сказал министр.

Пичетто Фратин отметил, что малые атомные электростанции более эффективны, поскольку для производства 300 МВт требуется лишь четыре гектара земли, что составляет лишь малую долю земли, необходимой для солнечных парков.

Напомним, 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Джорджей Мелони. Они обсудили ключевые потребности Украины, в частности, в системах ПВО.

Ранее стало известно, что Италия предоставит Украине девятый пакет военной помощи. Полный перечень вооружения засекречен.