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В Італії на пляжі помер українець, який намагався врятуватися від ос у воді

28 липня 2024 23:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На пляжі в Італії загинув українець, який намагався втекти від ос
Оса на руці людини. Фото: Unsplash
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На півдні Італії на пляжі в місті Кротоне загинув 47-річний українець. Чоловік намагався заховатись у воді від ос.

Про це повідомляє Corriere della Sera у неділю, 28 липня.

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За даними ЗМІ, громадянин України помітив на пляжу рій ос і вирішив урятуватись від них у морі.

Спочатку вважалося, що смерть була спричинена анафілактичним шоком від укусу, проте через відсутність слідів у чоловіка, тепер припускають, що він помер від серцевого нападу, а потім потонув.

Очевидці кажуть, що врятувати українця було складно через велику кількість ос, які летіли за ним. Комахи жалили всіх, хто наближався.

За попередньою інформацією, оси облаштувались безпосередньо у піску. Внаслідок цього мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.

Загиблим українцем є чоловік, який працював інженером. У Кротоне він перебував на відпочинку з родиною.

Нагадаємо, у Варшаві уродженець Узбекистану напав із ножем на двох 15-річних українців. Їх доправили до лікарні з пораненнями. Відомо, що зловмисника вже затримано.

Раніше німецьким правоохоронцям передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії, відправивши його під варту до саксонської виправної колонії. 

Італія смерть пляж вода оси

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