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В Італії росіянина підозрюють у жорстокому поводженні з українкою

18 липня 2024 21:22
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Італії загинула львів'янка — що відомо
Італійська поліція. Фото AP
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Італії, на острові Іскія, біля підніжжя скелі було виявлено тіло української громадянки. Її співмешканця, громадянина Росії, підозрюють у жорстокому поводженні з жінкою.

Про це повідомило видання RaiNews 24.

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Львів'янка впала зі скелі, висота якої оцінюється приблизно в 2 метри, 13 липня. Вона звернулася за допомогою до свого співмешканця, громадянина Росії, здійснюючи дзвінки та відправляючи повідомлення через WhatsApp, але її прохання про допомогу залишилися без відповіді.

Згідно з інформацією ЗМІ, під час розслідування затриманий стверджував, що в ніч з 13 на 14 липня він вийшов на пошуки своєї співмешканки і знайшов її серед рослинності, де вона ще була живою. Він, як повідомляється, сказав "їй треба буде провести там всю ніч". Наступного ранку він знайшов її мертвою.

Також розкрито, що під час їхніх відносин росіянин нападав на Марту-Марію і погрожував їй. Відомо, що раніше він спалив її одяг і навмисно кинув її в запалений вогонь, що спричинило опіки другого ступеня сідниць, рук і живота. Крім того, він часто обмежував її в можливості зустрічатися зі своєю родиною.

Також ми писали, що в місті Южне, що на Одещині, шестирічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі багатоповерхівки. Від отриманих травм дитина померла на місці до приїзду швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Запорізькій області водій-втікач збив та залишив військовослужбовця помирати на узбіччі. Наразі місцеві правоохоронці розшукують винуватця ДТП

Італія смерть українці Львів росіяни Україна

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