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В Италии россиянина подозревают в жестоком обращении с украинкой

18 июля 2024 21:22
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Италии погибла львовянка — что известно
Итальянская полиция. Фото AP
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Италии на острове Иския у подножия скалы было обнаружено тело украинской гражданки. Ее сожителя, гражданина России, подозревают в жестоком обращении с женщиной.

Об этом сообщило издание RaiNews 24.

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Львовянка упала со скалы, высота которой оценивается примерно в 2 метра, 13 июля. Она обратилась за помощью к своему сожительнице, гражданину России, совершая звонки и отправляя сообщения через WhatsApp, но ее просьбы о помощи остались без ответа.

Согласно информации СМИ, во время расследования задержанный утверждал, что в ночь с 13 на 14 июля он вышел на поиски своей сожительницы и нашел ее среди растительности, где она еще была жива. Он, как сообщается, сказал "ей предстоит провести там всю ночь". На следующее утро он нашел ее мертвой.

Также раскрыто, что во время их отношений россиянин нападал на Марту-Марию и угрожал ей. Известно, что раньше он сжег ее одежду и намеренно бросил ее в зажженный огонь, что повлекло за собой ожоги второй степени ягодиц, рук и живота. Кроме того, он часто ограничивал ее возможность встречаться со своей семьей.

Также мы писали, что в городе Южное Одесской области шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Напомним, в Запорожской области беглый водитель сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине. В настоящее время местные правоохранители разыскивают виновника ДТП.

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