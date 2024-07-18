В Италии погибла львовянка — что известно

Итальянская полиция. Фото AP

В Италии на острове Иския у подножия скалы было обнаружено тело украинской гражданки. Ее сожителя, гражданина России, подозревают в жестоком обращении с женщиной.

Об этом сообщило издание RaiNews 24.

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Львовянка упала со скалы, высота которой оценивается примерно в 2 метра, 13 июля. Она обратилась за помощью к своему сожительнице, гражданину России, совершая звонки и отправляя сообщения через WhatsApp, но ее просьбы о помощи остались без ответа.

Согласно информации СМИ, во время расследования задержанный утверждал, что в ночь с 13 на 14 июля он вышел на поиски своей сожительницы и нашел ее среди растительности, где она еще была жива. Он, как сообщается, сказал "ей предстоит провести там всю ночь". На следующее утро он нашел ее мертвой.

Также раскрыто, что во время их отношений россиянин нападал на Марту-Марию и угрожал ей. Известно, что раньше он сжег ее одежду и намеренно бросил ее в зажженный огонь, что повлекло за собой ожоги второй степени ягодиц, рук и живота. Кроме того, он часто ограничивал ее возможность встречаться со своей семьей.

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