Напад на українських підлітків у Варшаві — правоохоронці затримали чоловіка з Узбекистану

Правоохоронці на місці події. Фото: warszawa.wyborcza.pl

У Варшаві уродженець Узбекистану напав із ножем на двох 15-річних українців. Їх доправили до лікарні з пораненнями. Відомо, що зловмисника вже затримано.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

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Напад стався у варшавському Бродновському лісі 22 липня.

"У Бродновській пущі 26-річний чоловік із ножем у руці напав на двох 15-річних хлопчиків. Постраждалі, за нашою інформацією, українці. Мають поранення на руках і животі", — йдеться у матеріалі.

Інформація про інцидент у парковій зоні надійшла до поліції після 15:00. Один із хлопців отримав ножове поранення під лівою рукою, дві рани біля ребер, інший — поранення правої руки. З ними також були однолітки, які не постраждали.

Зловмисником є 26-річний уродженець Узбекистану, який на місце події приїхав із рюкзаком компанії доставки їжі. Його одразу затримали правоохоронці та провели допит.

"Наразі ми не знаємо мотивів його дій", — заявив Каміль Соботко з Головного управління поліції Варшави.

Нагадаємо, у польському Кракові група поляків жорстоко побила підлітка з України. Хлопцю відрізали палець і проломили голову.

Також німецьким правоохоронцям передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії, відправивши його під варту до саксонської виправної колонії.