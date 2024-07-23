Нападение на украинских подростков в Варшаве — правоохранители задержали мужчину из Узбекистана

Правоохранители на месте происшествия. Фото: warszawa.wyborcza.pl

В Варшаве уроженец Узбекистана напал с ножом на двух 15-летних украинцев. Их доставили в больницу с ранениями. Известно, что злоумышленник уже задержан.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

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Нападение произошло в варшавском Бродновском лесу в 22 июля.

"В Бродновской пуще 26-летний мужчина с ножом в руке напал на двух 15-летних мальчиков. Пострадавшие, по нашей информации, украинцы. Имеют ранения на руках и животе", — говорится в материале.

Информация об инциденте в парковой зоне поступила в полицию после 15:00. Один из ребят получил ножевое ранение под левой рукой, две раны у ребер, другой — ранение правой руки. С ними также были сверстники, которые не пострадали.

Злоумышленником является 26-летний уроженец Узбекистана, который на место происшествия приехал с рюкзаком компании доставки еды. Его сразу задержали правоохранители и провели допрос.

"Сейчас мы не знаем мотивов его действий", — заявил Камиль Соботко из Главного управления полиции Варшавы.

Напомним, в польском Кракове группа поляков жестоко избила подростка из Украины. Парню отрезали палец и проломили голову.

Также немецким правоохранителям передали 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии, отправив его под стражу в саксонскую исправительную колонию.