У Варшаві напали з ножем на двох українців — в якому вони стані

Чоловік з ножем в руках. Фото ілюстративне: Pixabay

У Варшаві поляки з ножем напали на двох українців. Зловмисників вже заарештували поліцейські.

Про це повідомила речниця відділку поліції Варшава-Воля Марта Суловська у коментарі "Укрінформу" у вівторок, 18 червня.

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За словами Суловської, інцидент стався ще у ніч на 9 червня. Тоді двоє поляків та двоє громадян України посварилися в одному з центральних районів Варшави.

Після конфлікту розпочалась бійка, під час якої поляки завдали українцям ножових поранень.

"На підставі зібраних доказових матеріалів прокуратура дозволила тимчасовий арешт двох чоловіків", — сказала речниця поліції.

Вона розповіла, що на підставі медичної документації прокурор висунув звинувачення щодо спільних й узгоджених дій із застосуванням ножа, внаслідок чого один постраждалий зазнав поранень, що загрожують його життю, а інший — травм середньої тяжкості.

Речниця поліції зазначила, що бійка не мала національного підґрунтя.

Фігурантам загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 червня у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо затримання нападника.

Також на Львівщині на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у 2022 році отримав поранення на фронті, було здійснено напад. Військовому завдали важкої травми ударом по голові.