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В Варшаве поляки с ножом напали на украинцев — что известно

18 июня 2024 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Варшаве напали с ножом на двух украинцев — в каком они состоянии
Мужчина с ножом в руках. Фото иллюстративное: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Варшаве поляки с ножом напали на двух украинцев. Злоумышленников уже арестовали полицейские.

Об этом сообщила представитель отдела полиции Варшава-Воля Марта Суловская в комментарии "Укринформу" во вторник, 18 июня.

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По словам Суловской, инцидент произошел еще в ночь на 9 июня. Тогда двое поляков и двое граждан Украины поссорились в одном из центральных районов Варшавы.

После конфликта началась потасовка, во время которой поляки нанесли украинцам ножевые ранения.

"На основании собранных доказательных материалов прокуратура разрешила временный арест двух мужчин", — сказала спикер полиции.

Она рассказала, что на основании медицинской документации прокурор выдвинул обвинения в совместных и согласованных действиях с применением ножа, в результате чего один пострадавший получил ранения, угрожающие его жизни, а другой — травмы средней тяжести.

Пресс-секретарь полиции отметила, что драка не имела национальной почвы.

Фигурантам грозит от трех до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 18 июня в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. В настоящее время правоохранители принимают меры по задержанию нападающего.

Также на Львовщине на работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в 2022 году получил ранение на фронте, было совершено нападение. Военному нанесли тяжелую травму ударом по голове.

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Варшава

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