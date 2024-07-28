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В Италии на пляже умер украинец, который пытался спастись от ос в воде

28 июля 2024 23:33
Виктория Козырь - редактор
На пляже в Италии погиб украинец, который пытался убежать от ос
Оса на руке человека. Фото: Unsplash
Виктория Козырь - редактор

На юге Италии на пляже в городе Кротоне погиб 47-летний украинец. Мужчина пытался спрятаться в воде от ос.

Об этом сообщает Corriere della Sera в воскресенье, 28 июля.

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По данным СМИ, гражданин Украины заметил на пляже рой ос и решил спастись от них в море.

Сначала считалось, что смерть была вызвана анафилактическим шоком от укуса, однако из-за отсутствия следов у мужчины теперь предполагают, что он умер от сердечного приступа, а затем утонул.

Очевидцы говорят, что спасти украинца было сложно из-за большого количества летевших за ним ос. Насекомые жалили всех, кто приближался.

По предварительной информации, осы обустроилась непосредственно в песке. Вследствие этого мэр Кротоне Винченцо Воче распорядился закрыть пляж, пока его не станет безопасно посещать.

Погибшим украинцем является мужчина, работавший инженером. В Кротоне он находился на отдыхе с семьей.

Напомним, в Варшаве уроженец Узбекистана напал с ножом на двух 15-летних украинцев. Их доставили в больницу с ранениями. Известно, что злоумышленник уже задержан.

Ранее немецким правоохранителям передали 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии, отправив его под стражу в саксонскую исправительную колонию.

Италия смерть пляж вода осы

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