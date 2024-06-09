Росія хоче дискредитувати українських посадовців

Кабмін. Фото: пресслужба Кабміну

Росіяни намагаються дискредитувати українську владу, яка підтримала революції у 2004 та 2014 роках. Для цього вони відкривають кримінальні справи проти чинних посадовців та оголошують їх в розшук.

Про це пише ISW.

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Зокрема, 7 червня російське МВС оголосило у розшук колишнього прем'єр-міністра України та чинного народного депутата Юлію Тимошенко за кримінальною статтею.

Як зазначили аналітики, такі справи проти українських посадовців свідчить про спробу росіян дискредитувати прозахідні уряди України, які підтримали дві революції протягом останніх 20 років.

"Ймовірно, Кремль намагається дискредитувати нинішній і попередні прозахідні українські уряди, які підтримали Помаранчеву революцію у 2004 році і Революцію гідності у 2014 році", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, у травні Росія оголосила в розшук екссекретаря РНБО Олексія Данілова та колишніх посадовців МВС.

Ще раніше там оголосили в розшук Президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.