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В ISW считают, что россияне пытаются дискредитировать украинских чиновников

9 июня 2024 07:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия хочет дискредитировать украинских чиновников
Кабмин. Фото: пресс-служба Кабмина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне пытаются дискредитировать украинские власти, которые поддержали революцию в 2004 и 2014 годах. Для этого они открывают уголовные дела против действующих чиновников и объявляют их в розыск.

Об этом пишет ISW.

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В частности, 7 июня российское МВД объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины и действующего народного депутата Юлию Тимошенко по уголовной статье.

Как отметили аналитики, такие дела против украинских чиновников свидетельствуют о попытке россиян дискредитировать прозападные правительства Украины, которые поддержали две революции за последние 20 лет.

"Вероятно, Кремль пытается дискредитировать нынешнее и предыдущие прозападные украинские правительства, которые поддержали Оранжевую революцию в 2004 году и Революцию достоинства в 2014 году", — говорится в отчете ISW.

Напомним, в мае Россия объявила в розыск экс-секретаря СНБО Алексея Данилова и бывших чиновников МВД.

Еще раньше там объявили в розыск Президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

война в Украине
Революция Достоинства
россияне
власть
Юлия Тимошенко
протесты

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