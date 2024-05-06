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Росія оголосила в розшук Данілова та експосадовців МВС України

6 травня 2024 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія оголосила в розшук Данілова та експосадовців МВС України
Секретар РНБО України Олексій Данілов. Фото: "Укрінформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук декількох колишніх українських чиновників. Йдеться про екссекретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова та колишніх посадовців МВС.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на сайт МВС РФ у понеділок, 6 травня.

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Відомо, що Данілова оголосили в розшук за статтею Кримінального кодексу РФ. Однак невідомо, у чому саме його звинувачують.

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Оголошення в розшук Данілова. Фото: скриншот

Також ворог розшукує ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, 16-го прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причини також невідомі.

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Оголошення в розшук Гройсмана. Фото: скриншот
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Оголошення в розшук Клімкіна. Фото: скриншот
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Оголошення в розшук Авакова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президента України Володимир Зеленського оголосили в розшук в Росії. Також російське Міністерство внутрішніх справ внесло до списку й колишнього очільника Петра Порошенка.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило його в розшук. Його звинуватили в нібито поширенні воєнних "фейків", виправданні тероризму тощо.

Арсен Аваков
МВС
РНБО
росія
Олексій Данілов
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Павло Клімкін
розшук

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