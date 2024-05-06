Росія оголосила в розшук Данілова та експосадовців МВС України
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук декількох колишніх українських чиновників. Йдеться про екссекретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова та колишніх посадовців МВС.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на сайт МВС РФ у понеділок, 6 травня.
Росіяни продовжують оголошувати в розшук українців
Відомо, що Данілова оголосили в розшук за статтею Кримінального кодексу РФ. Однак невідомо, у чому саме його звинувачують.
Також ворог розшукує ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, 16-го прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причини також невідомі.
Нагадаємо, Президента України Володимир Зеленського оголосили в розшук в Росії. Також російське Міністерство внутрішніх справ внесло до списку й колишнього очільника Петра Порошенка.
Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило його в розшук. Його звинуватили в нібито поширенні воєнних "фейків", виправданні тероризму тощо.
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