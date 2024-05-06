Россия объявила в розыск Данилова и чиновников МВД Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Фото: "Укринформ"

Министерство внутренних дел России объявило в розыск нескольких бывших украинских чиновников. Речь идет об экс-секретаре Совета национальной безопасности и обороны Алексее Данилове и бывших чиновниках МВД.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на сайт МВД РФ в понедельник, 6 мая.

Читайте также:

Россияне продолжают объявлять в розыск украинцев

Известно, что Данилова объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Однако неизвестно, в чем именно его обвиняют.

Объявления в розыск Данилова. Фото: скриншот

Также враг разыскивает экс-министра иностранных дел Павла Климкина, 16-го премьер-министра Владимира Гройсмана и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Причины неизвестны.

Объявление в розыск Гройсмана. Фото: скриншот

Объявления в розыск Климкина. Фото: скриншот

Объявления в розыск Авакова. Фото: скриншот

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Также российское Министерство внутренних дел внесло в список и бывшего главу Петра Порошенко.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Министерство внутренних дел России объявило его в розыск. Его обвинили в якобы распространении военных "фейков", оправдании терроризма и т.д.