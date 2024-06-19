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В ISW пояснили, навіщо Росія висуває обвинувачення українським військовим і посадовцям країн НАТО

19 червня 2024 08:04
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
МВС РФ оголосило в розшук українських діячів
Засідання Міністерства внутрішніх справ Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що заочні обвинувачення Росією українських військовослужбовців у злочинах є намаганням запровадити законодавство Російської Федерації за межами своєї юрисдикції. Також це є натяком на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава.

Таку думку ISW оприлюднив у середу, 19 червня.

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Звинувачення українських військових у злочинах

"Російський уряд заочно звинувачує українських військовослужбовців і військових чиновників у злочинах, намагаючись запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції та натякаючи на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава", — говориться у повідомленні.

Аналітики Інституту повідомили, що Міністерство внутрішніх справ Росії 18 червня оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда та колишнього заступника начальника Генштабу України Віктора Бокія в російський розшук і заочно звинуватило їх у невизначених воєнних злочинах.

Віктор Бокій
Картка про розшук Віктора Бокія із сайту російського МВС. Фото: скриншот

При цьому 17 червня Слідчий комітет Росії ухвалив рішення про заочне затримання українського командира за звинуваченням у тому, що він допоміг збити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року. Наголошується, що така дія є законним актом війни та нормальною подією для двох держав, що воюють.

На додачу до всього вищесказаного російське МВС оголосило в розшук кількох посадовців країн-членів НАТО за порушення тих чи інших російських законів. При цьому ці люди перебували у своїх країнах, де російське законодавство не має юрисдикції.

Аналітики ISW вважають, що переслідування Кремлем українських військовослужбовців і політичного керівництва, які беруть участь у цілком законній оборонній війні проти держави-агресора, підкреслює стійке переконання Росії в тому, що українська держава не повинна існувати як політична одиниця, відокремлена від Росії.

Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського оголосили в розшук в Росії. Також російське Міністерство внутрішніх справ внесло до списку й колишнього главу Петра Порошенка.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило його в розшук. Його звинуватили в нібито поширенні воєнних "фейків", виправданні тероризму тощо.

Україна
Володимир Зеленський
розшук
НАТО
війна в Україні
Росія
ISW

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