МВД РФ объявило в розыск украинских деятелей

Заседание Министерства внутренних дел в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что заочные обвинения Россией украинских военнослужащих в преступлениях являются попыткой ввести законодательство Российской Федерации за пределами своей юрисдикции. Также это намек на то, что Украина не должна существовать как независимое государство.

Такое мнение ISW опубликовал в среду, 19 июня.

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Обвинения украинских военных в преступлениях

"Российское правительство заочно обвиняет украинских военнослужащих и военных чиновников в преступлениях, пытаясь ввести российское федеральное законодательство вне своей юрисдикции и намекая на то, что Украина не должна существовать как независимое государство", — говорится в сообщении.

Аналитики Института сообщили, что Министерство внутренних дел России 18 июня объявило бывшего замминистра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего замначальника Генштаба Украины Виктора Бокия в российский розыск и заочно обвинило их в неопределенных военных преступлениях.

Карта о розыске Виктора Бокия с сайта российского МВД. Фото: скриншот

При этом 17 июня Следственный комитет России принял решение о заочном задержании украинского командира по обвинению в том, что он помог сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале 2024 года. Отмечается, что это действие является законным актом войны и нормальным событием для двух воюющих государств.

Вдобавок ко всему вышесказанному российское МВД объявило в розыск нескольких должностных лиц стран-членов НАТО за нарушение тех или иных российских законов. При этом эти люди находились в своих странах, где российское законодательство не имеет юрисдикции.

Аналитики ISW считают, что преследование Кремлем украинских военнослужащих и политического руководства, участвующих в законной оборонной войне против государства-агрессора, подчеркивает стойкое убеждение России в том, что украинское государство не должно существовать как политическая единица, отделенная от России.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Также российское Министерство внутренних дел внесло в список и бывшего главу Петра Порошенко.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Министерство внутренних дел России объявило его в розыск. Его обвинили в якобы распространении военных "фейков", оправдании терроризма и т.д.