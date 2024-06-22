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В Іспанії затримали торговців людьми — їхніми жертвами стали українські біженці

22 червня 2024 08:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Продавали українських біженців — в Іспанії затримали торговців людьми
Обшуки у торговців людьми. Фото: Європол
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Іспанії поліція та Європол викрили й заарештували п'ятьох людей, які займалися торгівлею людьми. Серед жертв більшість — українські жінки, які є біженцями.

Про це повідомила пресслужба Європолу.

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Викриття торговців людьми в Іспанії

"Європол підтримав Національну поліцію Іспанії у ліквідації злочинної групи, причетної до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що підозрювані заманювали українських жертв обіцянками організувати для них візи біженців, фінансову підтримку та роботу. Вдалося ідентифікували 14 жертв злочину.

В Іспанії українок заманювали в сексуальне рабство
Обшуки у торговців людьми. Фото: Європол

Серед заарештованих — один громадянин Іспанії, двоє росіян і двоє українців. Поліція вже провела п’ять обшуків за місцем їхнього проживання та вилучила два автомобілі, готівку, електронне обладнання, трудові контракти на роботу у сфері послуг та інші документи, пов'язані з клубом, де експлуатувалися біженці. 

В Іспанії торгували біженцями з України
Обшуки у торговців людьми. Фото: Європол

Ізолюючи жертв від решти суспільства, вони намагалися мінімізувати ризики викриття поліцією або втечі жінок, що дозволяло їм утримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв.

Нагадаємо, індійська поліція затримала чотирьох осіб, які є частиною мережі злочинців, що займаються торгівлею людьми. Вони вводили в оману молодих чоловіків з Індії, змушуючи воювати на боці Росії.

Крім того, у Польщі зросла кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. 

українці
торгівля
поліція
Іспанія
біженці
люди

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