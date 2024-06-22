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В Испании задержали торговцев людьми — их жертвами стали украинские беженцы

22 июня 2024 08:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Продавали украинских беженцев - в Испании задержали торговцев людьми
Обыски у торговцев людьми. Фото: Европол
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Испании полиция и Европол разоблачили и арестовали пять человек, которые занимались торговлей людьми. Среди жертв большинство — украинские женщины, который являются беженцами.

Об этом сообщила пресс-служба Европола.

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"Европол поддержал Национальную полицию Испании в ликвидации преступной группы, причастной к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации", — говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемые привлекали украинских жертв обещаниями организовать для них визы беженцев, финансовую поддержку и работу. Удалось идентифицировать 14 жертв преступления.

В Испании украинок заманивали в сексуальное рабство
Обыски у торговцев людьми. Фото: Европол

Среди арестованных один гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Полиция уже провела пять обысков по месту их жительства и изъяла два автомобиля, наличные деньги, электронное оборудование, трудовые контракты на работу в сфере услуг и другие документы, связанные с клубом, где эксплуатировались беженцы.

В Испании торговали беженцами из Украины
Обыски у торговцев людьми. Фото: Европол

Изолируя жертв от остального общества, они пытались минимизировать риски разоблачения полицией или бегства женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв.

Напомним, индийская полиция задержала четырех человек, являющихся частью сети преступников, занимающихся торговлей людьми. Они обманывали молодых мужчин из Индии, заставляя воевать на стороне России.

Кроме того, в Польше выросло количество людей, которые негативно относятся к украинским беженцам.

украинцы
торговля
полиция
Испания
беженцы
люди

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