Продавали украинских беженцев - в Испании задержали торговцев людьми

Обыски у торговцев людьми. Фото: Европол

В Испании полиция и Европол разоблачили и арестовали пять человек, которые занимались торговлей людьми. Среди жертв большинство — украинские женщины, который являются беженцами.

Об этом сообщила пресс-служба Европола.

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"Европол поддержал Национальную полицию Испании в ликвидации преступной группы, причастной к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации", — говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемые привлекали украинских жертв обещаниями организовать для них визы беженцев, финансовую поддержку и работу. Удалось идентифицировать 14 жертв преступления.

Обыски у торговцев людьми. Фото: Европол

Среди арестованных один гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Полиция уже провела пять обысков по месту их жительства и изъяла два автомобиля, наличные деньги, электронное оборудование, трудовые контракты на работу в сфере услуг и другие документы, связанные с клубом, где эксплуатировались беженцы.

Обыски у торговцев людьми. Фото: Европол

Изолируя жертв от остального общества, они пытались минимизировать риски разоблачения полицией или бегства женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв.

Напомним, индийская полиция задержала четырех человек, являющихся частью сети преступников, занимающихся торговлей людьми. Они обманывали молодых мужчин из Индии, заставляя воевать на стороне России.

Кроме того, в Польше выросло количество людей, которые негативно относятся к украинским беженцам.