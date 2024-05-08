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Змушували воювати на боці Росії проти України — в Індії заарештували торговців людьми

8 травня 2024 18:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Змушували воювати на боці Росії проти України — в Індії заарештували торговців людьми
Чоловік проходить повз будівлю штаб-квартири Центрального бюро розслідувань Індії. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Індійська поліція затримала чотирьох осіб, які є частиною мережі злочинців, що займаються торгівлею людьми. За даними слідства, ці особи вводили в оману молодих чоловіків з Індії, змушуючи на боці Росії.

Про це повідомило агенство Reuters у середу, 8 квітня.

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Фігуранти справи використовували обіцянки про високооплачувану роботу або навчання в університетах Росії як приманку для залучення молодих індійських чоловіків, яких потім примушували брати участь у війні проти України.

За даними Центрального бюро розслідувань Індії, приблизно 35 чоловіків стали жертвами цієї схеми. Серед затриманих — перекладач, особа, відповідальна за оформлення віз і бронювання квитків, а також двоє основних вербувальників, які діяли у штатах Керала і Таміл Наду. Розслідування щодо інших членів цієї міжнародної злочинної мережі триває. Родини двох індійців, які загинули у війні, повідомили агентству Reuters, що їхні рідні поїхали до Росії з наміром працювати в армії як "помічники".

Інші країни Південної Азії також попередили своїх громадян про ризики, пов’язані з подібними мережами, після численних випадків обману, що призвели до участі їх громадян у бойових діях на боці російської армії.

Нагадаємо, окружний суд у Гданську засудив росіянина до двох з половиною років ув’язнення. Його звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

Також ми писали, що українська розвідка попередила про вербування російською ФСБ шпигунів в Канаді. Свої заклики силовики просувають, зокрема, через російськомовні ЗМІ в країні. 

росія
війна
Індія
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війна в Україні

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