Вынуждали воевать на стороне России против Украины — в Индии арестовали торговцев людьми

Мужчина проходит мимо здания штаб-квартиры Центрального бюро расследований Индии. Фото: REUTERS

Индийская полиция задержала четырех человек, являющихся частью сети преступников, занимающихся торговлей людьми. По данным следствия, эти лица вводили в заблуждение молодых мужчин из Индии, заставляя воевать на стороне России.

Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 8 апреля.

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Фигуранты дела использовали обещания о высокооплачиваемой работе или обучении в университетах России как приманку для привлечения молодых индийских мужчин, которых затем принуждали участвовать в войне против Украины.

По данным Центрального бюро расследований Индии, около 35 мужчин стали жертвами этой схемы. Среди задержанных — переводчик, лицо, ответственное за оформление виз и бронирование билетов, а также два основных вербовщика, действовавших в штатах Керала и Тамил Наду. Расследование других членов этой международной преступной сети продолжается. Семьи двух индийцев, погибших в войне, сообщили агентству Reuters, что их родные уехали в Россию с намерением работать в армии как "помощники".

Другие страны Южной Азии также предупредили своих граждан о рисках, связанных с подобными сетями после многочисленных случаев обмана, приведших к участию их граждан в боевых действиях на стороне российской армии.

Напомним, окружной суд в Гданьске приговорил россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Также мы писали, что украинская разведка предупредила о вербовке русским ФСБ шпионов в Канаде. Свои призывы силовики продвигают, в частности, через русскоязычные СМИ в стране.