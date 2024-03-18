Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Іспанії ледь не побилися росіяни через війну в Україні — що сталося arrow

В Іспанії ледь не побилися росіяни через війну в Україні — що сталося

18 березня 2024 12:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Іспанії ледь не побилися росіяни через війну в Україні — що сталося
Росіяни в Іспанії. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Іспанії ледь не побилися росіяни, які опинилися в протилежних політичних таборах. Одні закликали Росію припинити війну проти України, інші — підтримували диктатора Володимира Путіна та кремлівський режим. 

Відповідне відео оприлюднили у Telegram.

Читайте також:

Росіяни влаштували сутичку в Іспанії 

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику та непристойні жести!

На оприлюднених кадрах можна побачити як на юнака накинулася жінка через те, що той підтримав Україну та вигукував разом з іншими росіянами гасло: "Ні війні!". 

В свій протест вона почала проганяти хлопця геть та викрикувала гасла на підтримку Путіна. Однак, її мало хто підтримав. 

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Під час своєї промови Путін згадав і російського опозиціонера Олексія Навального, назвавши його смерть "сумною подією".

Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.

бійка
володимир путін
росіяни
Іспанія
жінки
політики
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують