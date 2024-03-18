В Іспанії ледь не побилися росіяни через війну в Україні — що сталося
В Іспанії ледь не побилися росіяни, які опинилися в протилежних політичних таборах. Одні закликали Росію припинити війну проти України, інші — підтримували диктатора Володимира Путіна та кремлівський режим.
Відповідне відео оприлюднили у Telegram.
Росіяни влаштували сутичку в Іспанії
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На оприлюднених кадрах можна побачити як на юнака накинулася жінка через те, що той підтримав Україну та вигукував разом з іншими росіянами гасло: "Ні війні!".
В свій протест вона почала проганяти хлопця геть та викрикувала гасла на підтримку Путіна. Однак, її мало хто підтримав.
Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.
Під час своєї промови Путін згадав і російського опозиціонера Олексія Навального, назвавши його смерть "сумною подією".
Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.
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