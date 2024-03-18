В Испании чуть не подрались россияне из-за войны в Украине — что произошло

Россияне в Испании. Фото: скриншот с видео

В Испании чуть не подрались россияне, оказавшиеся в противоположных политических лагерях. Одни призывали Россию прекратить войну против Украины, другие поддерживали диктатора Владимира Путина и кремлевский режим.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, как на юношу набросилась женщина из-за того, что тот поддержал Украину и выкрикивал вместе с другими россиянами лозунг: "Нет войне!".

В свой протест она начала прогонять парня и выкрикивала лозунги в поддержку Путина. Однако к ней мало кто присоеденился.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине.

Во время своей речи Путин вспомнил и российского оппозиционера Алексея Навального, назвав его смерть "печальным событием".

Также мы рассказывали, как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина.