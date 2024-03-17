В Ісландії втретє за рік сталося виверження вулкану — на півострові оголосили евакуацію

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: CNN

В Ісландії вже втретє за чотири місяці відбулося виверження вулкана. Правоохоронні органи оголосили режим надзвичайного стану та запровадили евакуацію місцевого населення з Гріндавіка через виверження лави з нової вулканічної тріщини на півострові Рейк'янес.

Про це повідомляє The Guardian.

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Евакуація населення в Ісландії через виверження вулкана

Метеорологи поширили відео, на якому видно виверження вулкана та лаву, яка стікає і спалює все на своєму шляху. Вертоліт екстрених служб Ісландії вирушив на місце події, щоб визначити точні координати виникнення нової тріщини.

За попередньою інформацією, нова тріщина утворилася недалеко від попереднього розлому, що виник 8 лютого. Лава, внаслідок виверження, тече у південному напрямку убік дамб міста Гріндавік. Вже 15 березня Ісландське метеобюро опублікувало попередження для місцевого населення. В регіоні оголошено евакуацію.

Нагадаємо, у лютому сталося виверження вулкана в Ісландії. Йдеться про вулкан Фаградальсф'ядль, який знаходиться за 30 км на південний захід від Рейк'явіка.

Також 14 січня на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана. Тоді місцева влада повідомляла про введення надзвичайного стану в регіоні.