Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Ісландії втретє за рік сталося виверження вулкану — на півострові оголосили евакуацію arrow

В Ісландії втретє за рік сталося виверження вулкану — на півострові оголосили евакуацію

17 березня 2024 13:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Ісландії втретє за рік сталося виверження вулкану — на півострові оголосили евакуацію
Виверження вулкана в Ісландії. Фото: CNN
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Ісландії вже втретє за чотири місяці відбулося виверження вулкана. Правоохоронні органи оголосили режим надзвичайного стану та запровадили евакуацію місцевого населення з Гріндавіка через виверження лави з нової вулканічної тріщини на півострові Рейк'янес. 

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Евакуація населення в Ісландії через виверження вулкана

Метеорологи поширили відео, на якому видно виверження вулкана та лаву, яка стікає і спалює все на своєму шляху. Вертоліт екстрених служб Ісландії вирушив на місце події, щоб визначити точні координати виникнення нової тріщини. 

За попередньою інформацією, нова тріщина утворилася недалеко від попереднього розлому, що виник 8 лютого. Лава, внаслідок виверження, тече у південному напрямку убік дамб міста Гріндавік. Вже 15 березня Ісландське метеобюро опублікувало попередження для місцевого населення. В регіоні оголошено евакуацію.

Нагадаємо, у лютому сталося виверження вулкана в Ісландії. Йдеться про вулкан Фаградальсф'ядль, який знаходиться за 30 км на південний захід від Рейк'явіка.

Також 14 січня на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана. Тоді місцева влада повідомляла про введення надзвичайного стану в регіоні. 

вулкан
евакуація
Ісландія
надзвичайний стан
виверження вулкану

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство