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Виверження вулкана в Ісландії — вогонь знищує ціле місто

14 січня 2024 19:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Виверження вулкана в Ісландії — вогонь знищує ціле місто
Виверження вулкана в Ісландії. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На південному заході Ісландії сьогодні, 14 січня, сталося виверження вулкана. Воно стало вже п'ятим на півострові Рейк'янес з 2021 року. 

Про це пише Reuters.

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Що відомо про виверження вулкана в Ісландії 14 січня

Зазначається, що місцева влада повідомила про введення надзвичайного стану. Людей евакуювали раніше, тому ніхто не постраждав. Проте наразі повідомляється, що вже палають будинки в місті Гріндавік. 

"Фонтани розплавленої породи і диму вириваються з тріщин у землі на великій території, що тягнеться до міста Гріндавік, де загорівся щонайменше один будинок, показало відео з місця подій, опубліковане щоденним виданням Morgunbladid", — зазначили у повідомленні.

Захисні споруди від природного явища

Своєю чергою президент Ісландії Гудні Йоханнессон в соціальній мережі X заявив, що жодному життю не загрожує небезпека через це, проте інфраструктура все ж постраждає. 

"Протягом останніх тижнів влада побудувала бар'єри із землі і каменю, щоб запобігти проникненню лави до Гріндавіка, розташованого за 40 км (25 миль) на південний захід від столиці Рейк'явіка, але останнє виверження прорвало захисні споруди міста", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, у Японії, 14 січня, розпочалося виверження вулкана Отаке. Метеорологи повідомили про загрозу для альпіністів та решти людей на острові. Їх закликали вживати відповідні заходи, щоб захистити своє життя.

вулкан
пожежа
Ісландія
люди
будинок

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