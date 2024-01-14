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Извержение вулкана в Исландии — огонь уничтожает целый город

14 января 2024 19:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Извержение вулкана в Исландии — огонь уничтожает целый город
Извержение вулкана в Исландии. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На юго-западе Исландии сегодня, 14 января, произошло извержение вулкана. Оно стало уже пятым на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что местные власти сообщили о введении чрезвычайного положения. Людей эвакуировали раньше, поэтому никто не пострадал. Однако сообщается, что уже пылают дома в городе Гриндавик.

"Фонтаны расплавленной породы и дыма вырываются из трещин в земле на большой территории, простирающейся до города Гриндавик, где загорелся по меньшей мере один дом, показало видео с места событий, опубликованное ежедневным изданием Morgunbladid", — отметили в сообщении.

Защитные сооружения от природного явления

В свою очередь президент Исландии Гудни Йоханнессон в социальной сети X заявил, что никакой жизни не угрожает опасность из-за этого, однако инфраструктура все же пострадает.

"В течение последних недель власти построили барьеры из земли и камня, чтобы предотвратить проникновение лавы в Гриндавик, расположенный в 40 км (25 миль) юго-западнее столицы Рейкьявика, но последнее извержение прорвало защитные сооружения города", — добавили в сообщении.

Напомним, в Японии, 14 января, началось извержение вулкана Отаке. Метеорологи сообщили об угрозе для альпинистов и других людей на острове. Их призывали принимать меры, чтобы защитить свою жизнь.

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