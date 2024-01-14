У Японії розпочалося масштабне виверження вулкана — місцеві під загрозою

Виверження вулкана з лавини. Фото: ICELANDIC MET OFFIC

У Японії, 14 січня, розпочалося виверження вулкану Отаке. Метеорологи повідомили про загрозу для альпіністів та решти людей на острові. Їх закликали вживати відповідні заходи, щоб захистити своє життя.

Про це інформує Японське метеорологічне агентство.

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Зазначається, що виверження вулкану почалося післ я опівночі (о 00:22 за місцевим часом).

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслдіок активності вулкана.

Крім того, людей попередили про можливість викидання великих каменів у повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера вулкана.

"Після виверження метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність на одну сходинку до трьох, що означає, що люди не повинні наближатися до кратера", — сказано в повідомленні.

Зауважимо, що Суваносе — це вулканічний острів з населенням менш як 50 осіб. Від 1949 до 1996 року вулкан виявляв постійну активність.

Раніше ми повідомляли, що на півдні-заході Ісландії, біля півострова Рейк'янес, сталося виверження вулкана після серії потужних землетрусів. Близько чотирьох тисяч жителів портового населеного пункту Гріндавік було евакуйовано.