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В Японии началось масштабное извержение вулкана — местные под угрозой

14 января 2024 03:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Японии началось масштабное извержение вулкана — местные под угрозой
Извержение вулкана из лавин. Фото: ICELANDIC MET OFFIC
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Японии, 14 января, началось извержение вулкана Отаке. Метеорологи сообщили об угрозе для альпинистов и других людей на острове. Их призывали принимать меры, чтобы защитить свою жизнь.     

Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

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Отмечается, что извержение вулкана началось после   я в полночь (в 00:22 по местному времени).  

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате активности вулкана.

Кроме того, людей предупредили о возможности выбрасывания больших камней в воздух в радиусе примерно в 2 километрах от кратера вулкана.

"После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну строчку до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру", — говорится в сообщении.

Заметим, что Суваносе — вулканический остров с населением менее 50 человек. С 1949 по 1996 год вулкан проявлял постоянную активность.

Ранее мы сообщали, что на юго-западе Исландии, у полуострова Рейкьянес, произошло извержение вулкана после серии мощных землетрясений. Около четырех тысяч жителей портового населенного пункта Гриндовик были эвакуированы.

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