В Японии началось масштабное извержение вулкана — местные под угрозой

Извержение вулкана из лавин. Фото: ICELANDIC MET OFFIC

В Японии, 14 января, началось извержение вулкана Отаке. Метеорологи сообщили об угрозе для альпинистов и других людей на острове. Их призывали принимать меры, чтобы защитить свою жизнь.

Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

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Отмечается, что извержение вулкана началось после я в полночь (в 00:22 по местному времени).

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате активности вулкана.

Кроме того, людей предупредили о возможности выбрасывания больших камней в воздух в радиусе примерно в 2 километрах от кратера вулкана.

"После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну строчку до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру", — говорится в сообщении.

Заметим, что Суваносе — вулканический остров с населением менее 50 человек. С 1949 по 1996 год вулкан проявлял постоянную активность.

Ранее мы сообщали, что на юго-западе Исландии, у полуострова Рейкьянес, произошло извержение вулкана после серии мощных землетрясений. Около четырех тысяч жителей портового населенного пункта Гриндовик были эвакуированы.