В Исландии в третий раз за год произошло извержение вулкана — на полуострове объявили эвакуацию

Извержение вулкана в Исландии. Фото: CNN

В Исландии уже в третий раз за четыре месяца произошло извержение вулкана. Правоохранительные органы объявили режим чрезвычайного положения и ввели эвакуацию местного населения из Гриндавика из-за извержения лавы из новой вулканической трещины на полуострове Рейкьянес.

Об этом сообщает The Guardian.

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Метеорологи распространили видео, на котором видно извержение вулкана и стекающую и сжигающую все на своем пути лаву. Вертолет экстренных служб Исландии отправился на место происшествия, чтобы определить точные координаты возникновения новой трещины.

По предварительной информации, новая трещина образовалась недалеко от предыдущего разлома, возникшего 8 февраля. Лава, в результате извержения, течет в южном направлении в сторону дамб города Гриндавик. Уже 15 марта Исландское метеобюро опубликовало предупреждение местного населения. В регионе объявлена эвакуация.

Напомним, в феврале произошло извержение вулкана в Исландии. Речь идет о вулкане Фаградальсфьядле, который находится в 30 км к юго-западу от Рейкьявика.

Также 14 января на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Тогда местные власти сообщали о введении чрезвычайного положения в регионе.